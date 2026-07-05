Τρία γκολ, όπως τα θέλει ο Νίστρουπ κόντρα στον Αγιαξ, άλλος Παναθηναϊκός ο φετινός

Αυτός ο Παναθηναϊκός, που είδαμε χθες στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είναι ο Παναθηναϊκός, που θέλει να βλέπει ο Νίστρουπ σε μεγαλύτερη διάρκεια όσο περνάει ο καιρός.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτός ο Παναθηναϊκός, που βλέπουμε είναι μία τελείως διαφορετική ομάδα, από αυτό, που βλέπαμε και δεν αντέχαμε πέρυσι. Μπορεί ο Δανός τεχνικός να έχει αρχίσει μόλις τρεις εβδομάδες την προετοιμασία, αλλά την φιλοσοφία του την περνάει στην ομάδα και έχει και μεταδοτικότητα, αφού οι παίκτες αμέσως κατανοούν τι θέλει και αυτό φαίνεται στο γήπεδο.

Δεν έχει καμία σημασία το ότι η ομάδα νίκησε με 3-1 τον Αγιαξ. Καμία όμως. Στα φιλικά δεν πρέπει να κοιτάμε τα αποτελέσματα, αλλά τον τρόπο που προσπαθεί να παίξει η ομάδα.

Πρέσινγκ ψηλά και build up με passing game κόντρα στο πρέσινγκ του αντιπάλου και κάτω η μπάλα είναι τα τρία βασικά στοιχεία του παιχνιδιού, που έβαλε ο Δανός στο παιχνίδι του και βλέπουμε ήδη στο γήπεδο.

Στο φιλικό με τον Αγιαξ ο Παναθηναϊκός είχε ένας πρώτο 30λεπτο με όλα αυτά τα στοιχεία. Και με κάθετο ποδόσφαιρο. Στο πρώτο γκολ ο Τσάπρας βρήκε με κάθετη πάσα τον Τετέι, που σκόραρε στο δεύτερο γκολ χάθηκε η μπάλα με το τακουνάκι του Ιγκασον και την πάσα του Γιάγκουσιτς για να σιγουρέψει το γκολ στον σκόρερ Ζαρουρί. Στο τρίτο γκολ ο Μπινιάρης έκανε μία ωραία ενέργεια, αφού η μπάλα έφθασε σε αυτόν μετά από αρκετές πάσες, ο νεαρός μέσος που έπαιξε και χθες μπακ σέντραρε ιδανικά και ο Ταμπόρδα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο παράθυρο της εστίας και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Αγιαξ.

Εκτός από τα γκολ ο Παναθηναϊκός είχε και άλλες ευκαιρίες μέσα από ωραίο ποδόσφαιρο και κινήσεις, που δουλεύει ο Νίστρουπ στην προπόνηση. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτά, που είδαμε από τον Δανό τεχνικό στην προπόνηση τα είδαμε και στο παιχνίδι. Φυσικά είναι ακόμα αρχή και στα επίσημα παιχνίδια μετράνε όλα, αλλά πρέπει να τονίσουμε, ότι ο Παναθηναϊκός μετά από χρόνια είναι σε καλό δρόμο.

Με έναν προπονητή, που βάζει αρχές στο παιχνίδι της ομάδας με στόχο να παίξει ένα ποδόσφαιρο, που αρμόζει στο μέγεθος του Παναθηναϊκού. Και επειδή αυτό, που έπαιζε πέρυσι ήταν κάτι σαν ….ποδόσφαιρο η διαφορά είναι μεγάλη με το καλημέρα.

Βήμα-βήμα θα συνεχιστεί η προσπάθεια χωρίς υπερβολές και με στόχο έναν. Τον ερχόμενο Μάιο ο Παναθηναϊκός να πανηγυρίσει μετά από 16 χρόνια την κατάκτηση του τίτλου. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Αυτό, που μπορώ να πω με σιγουριά είναι, ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα φέρει και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο με το ποδόσφαιρο, που θα παίξει.

*Ο Μπινιάρης είναι ένας έτοιμος παίκτης στα 17 και μέχρι του χρόνου πλέον θα διεκδικεί θέση βασικού. Ο Παναθηναϊκός ξαναβάζει στην ομάδα παίκτες από τις Ακαδημίες του, όπως τον Κάτρη, τον Λάβδα, τον Μπινιάρη, τον Νεμπή και τον Γείτονα που έρχεται.