Σενάρια φαντασίας από τους Ισπανούς: «Δίνει 10 εκατ. για τρία χρόνια στον Μπόνγκα ο Παναθηναϊκός»

Σενάρια χωρίς τέλος για το μέλλον του Άιζακ Μπόνγκα και τον Παναθηναϊκό, καθώς μετά το χθεσινό δημοσίευμα (4/7) του Ντονάτας Ουρμπόνας έχουν πάρει σειρά οι Ισπανοί.

Ο Λιθουανός ανέφερε ότι οι «πράσινοι» ήταν κοντά στον πρώην παίκτη της Παρτιζάν, με τη «Marca» να φέρνει στο προσκήνιο μία νέα... εφεύρεση!

Συγκεκριμένα οι Ισπανοί τονίζουν ότι το «τριφύλλι» έχει προσφέρει 10 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια στον Γερμανό φόργουορντ ώστε να τον κάνει δικό του.

Παράλληλα η «Marca» χωρίς καμία δόση αλήθειας αναφέρει ότι η επικείμενη απόκτηση του Μπόνγκα μπορεί να οδηγήσει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης.