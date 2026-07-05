Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Κώστα Αντετοκούνμπο για τα επόμενα τρία χρόνια

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Άρη Betsson, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του με τριετές συμβόλαιο.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πλέον αποτελεί μόνιμο μέλος του ρόστερ των «κιτρίνων», έπειτα από το πέρασμά του την περασμένη αγωνιστική περίοδο ως δανεικός από τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Άρης Betsson ανακοινώνει την υπογραφή του Κώστα Αντετοκούνμπο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στην Αθήνα. Με ύψος 2,10 μ., αγωνίζεται ως σέντερ.

Ο Έλληνας διεθνής εντάχθηκε στον Άρη Betsson στα μέσα της σεζόν 2025-26 ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το 2029.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στέφθηκε πρωταθλητής NBA το 2020 με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ το 2022 κατέκτησε το γαλλικό πρωτάθλημα με την ASVEL. Το 2024, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό AKTOR, κατακτώντας τον τίτλο της EuroLeague, ενώ παράλληλα κατέκτησε και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο 29χρονος σέντερ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος U20 το 2016, στην Β' Κατηγορία. Πέρυσι, συνέβαλε επίσης στην κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου από το 2009 από την Εθνική Ανδρών της Ελλάδας, καθώς η Ελλάδα τερμάτισε τρίτη στο EuroBasket 2025.

Την σεζόν 2025-26, φορώντας τη φανέλα του Άρη Betsson, είχε μέσο όρο 6,7 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 μπλοκ σε 9 αγώνες Stoiximan GBL».