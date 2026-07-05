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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξέσπασε ο «Ίμπρα» - «Θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

Έξαλλος ήταν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξέσπασε ο «Ίμπρα» - «Θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»
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Αιχμηρός ήταν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για το σκληρό παιχνίδι της ομάδας της Λατινικής Αμερικής.

Ο παλαίμαχος αστέρας υποστήριξε πως, αν αγωνιζόταν ο ίδιος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα είχε αποβληθεί, ενώ δεν δίστασε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους, λέγοντας πως πιθανότατα θα είχε στείλει κάποιον αντίπαλο στο νοσοκομείο.

«Σήμερα, η Γαλλία είχε ψυχραιμία. Έπρεπε να μην αφήσουν τον εαυτό τους να προκληθεί και τα κατάφεραν.

Αν είχα παίξει εγώ αυτόν τον αγώνα θα με είχαν αποβάλει με τέσσερις κόκκινες κάρτες και θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο. Δεν μου αρέσουν, αλλά οι προκλήσεις αποτελούν μέρος του παιχνιδιού.

Αλλά η Γαλλία έδειξε ψυχραιμία, παρέμειναν χαλαροί, τους χάρισαν ένα χαμόγελο. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσεις: χαμογέλα και μην πέφτεις στα παιχνίδια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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