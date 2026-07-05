Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ αποκτά ταυτότητα - Τι έδειξαν τα πρώτα φιλικά του «τριφυλλιού»

Ο βασικός κύκλος της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία ολοκληρώθηκε αφήνοντας θετικό πρόσημο.

Όχι μόνο γιατί οι «πράσινοι» έκλεισαν τα δύο πρώτα φιλικά τους με ισάριθμες νίκες απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ (4-0) και τον Άγιαξ (3-1), αλλά κυρίως επειδή άρχισαν να παρουσιάζουν στο γήπεδο αρκετά από τα στοιχεία που επιχειρεί να περάσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας.

Ο Δανός τεχνικός είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής πως στόχος του είναι να δημιουργήσει έναν Παναθηναϊκό με μεγαλύτερη ένταση, πιο επιθετική νοοτροπία και ξεκάθαρες αρχές τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα. Αν και η προετοιμασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, τα πρώτα δείγματα κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Πίεση ψηλά και γρήγορη μετάβαση

Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η διάθεση του Παναθηναϊκού να πιέσει τον αντίπαλο αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή του. Είτε απέναντι στη Χέλμοντ είτε απέναντι στον σαφώς πιο απαιτητικό Άγιαξ, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να ανακτήσουν γρήγορα την κατοχή, να περιορίσουν την ανάπτυξη του αντιπάλου και να επιτεθούν με ταχύτητα.

Ο Νίστρουπ ζητά από τους ποδοσφαιριστές του συνεχείς κινήσεις, μικρές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και άμεση αντίδραση μόλις χαθεί η μπάλα.

Απέναντι στον Άγιαξ, μάλιστα, υπήρχαν αρκετά διαστήματα όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να... εγκλωβίσει έναν αντίπαλο πολύ υψηλότερου επιπέδου, επιβεβαιώνοντας ότι οι αυτοματισμοί αρχίζουν να χτίζονται.

Ο Παναθηναϊκός γίνεται πιο κάθετος

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της νέας φιλοσοφίας είναι η ταχύτητα στην ανάπτυξη. Οι «πράσινοι» δεν επιδιώκουν απλώς να διατηρήσουν την κατοχή, αλλά να φτάσουν γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή όταν βρίσκουν χώρο.

Οι κάθετες πάσες, οι γρήγορες συνεργασίες και η συμμετοχή αρκετών ποδοσφαιριστών στην επίθεση ήταν στοιχεία που εμφανίστηκαν και στα δύο φιλικά. \

Το «τριφύλλι» δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, έβγαλε φάσεις από διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης και έδειξε μεγαλύτερη ποικιλία στο επιθετικό του παιχνίδι.

Τα πρόσωπα που κέρδισαν τις εντυπώσεις

Η προετοιμασία έδωσε την ευκαιρία στον Νίστρουπ να δοκιμάσει αρκετά πρόσωπα, όμως ορισμένοι ποδοσφαιριστές κατάφεραν ήδη να τραβήξουν τα βλέμματα.

Ο Σαντίνο Αντίνο ήταν από τους πιο δραστήριους της ομάδας, δείχνοντας ότι διαθέτει ταχύτητα, θράσος και ποιότητα στο ένας εναντίον ενός. Η παρουσία του στο πρώτο φιλικό ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, ενώ και απέναντι στον Άγιαξ συνέχισε να αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου.

Θετικές εντυπώσεις άφησε και ο Ταμπόρδα, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία τόσο στις κινήσεις του χωρίς την μπάλα όσο και στην εκτέλεση, αποτελώντας μία ακόμη λύση για τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Στη μεσαία γραμμή, ο Άνταμ Τσέριν παρουσιάστηκε ξανά σταθερός, αποτελώντας τον παίκτη που δίνει ισορροπία και ρυθμό στην ανάπτυξη, ενώ ο Ετιέν Καμαρά άρχισε να δείχνει τα στοιχεία που τον έφεραν στον Παναθηναϊκό, προσφέροντας ένταση και δυναμισμό στον άξονα.

Από τους νεότερους ποδοσφαιριστές, οι Γιάγκουσιτς και Μπινιάρης άφησαν επίσης εξαιρετικά θετικές υποσχέσεις, δείχνοντας άνεση ανάμεσα στις γραμμές και διάθεση να συμμετέχουν στο δημιουργικό κομμάτι.

Οι αυτοματισμοί χτίζονται, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά

Ο ίδιος ο Νίστρουπ γνωρίζει πως η εικόνα της ομάδας απέχει ακόμη από το τελικό επίπεδο που επιθυμεί.

Η πίεση ψηλά απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση, σωστές αποστάσεις και απόλυτο συγχρονισμό. Σε ορισμένα σημεία των δύο φιλικών παρουσιάστηκαν κενά, ιδιαίτερα όταν ο αντίπαλος κατάφερνε να «σπάσει» την πρώτη ζώνη πίεσης.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες και καλύτερη διαχείριση των διαστημάτων στα οποία ο ρυθμός του αγώνα πέφτει.

Ωστόσο, για το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η προετοιμασία, η συνολική εικόνα αφήνει αρκετή αισιοδοξία.

Τι ακολουθεί για το «τριφύλλι»

Με την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Αθήνα, όπου η δουλειά θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Το τεχνικό επιτελείο θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των αυτοματισμών, στην ενσωμάτωση όλων των νέων ποδοσφαιριστών και στην οριστικοποίηση του βασικού αγωνιστικού πλάνου ενόψει των πρώτων επίσημων αγώνων της σεζόν.

Τα επόμενα φιλικά με Γκρασχόπερ και Ραπίντ Βιέννης θα έχουν ακόμη μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και αναμένεται να δώσουν πιο ασφαλή συμπεράσματα για τον «κορμό» της ενδεκάδας που έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ ενόψει των αναμετρήσεων με την Πάκσι και για προκριματικά του Conference League.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι μέσα από τα δύο πρώτα τεστ της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός έδειξε πως αρχίζει να αποκτά συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο κέρδος των πρώτων εβδομάδων της νέας εποχής.