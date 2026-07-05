ΑΕΚ: Πλησιάζει σε Καϊρίνεν για τα χαφ - Σε ανοικτή... γραμμή με τη Σπάρτα για την απόκτησή του

Η ΑΕΚ προχωρά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην περίπτωση του Κάαν Καϊρίνεν, ο οποίος αποτελεί τον βασικό στόχο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο 27χρονος διεθνής Φινλανδός μέσος της Σπάρτα Πράγας είναι η πρώτη επιλογή της Ένωσης για τη συγκεκριμένη θέση, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο Καϊρίνεν είναι αριστεροπόδαρος, έχει ύψος 1,85 μ. και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «6» όσο και ως «8», διαθέτοντας τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούσε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον άξονα.

Το συμβόλαιό του με τη Σπάρτα Πράγας έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που σημαίνει πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον τσεχικό σύλλογο προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτησή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φινλανδός μέσος δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό της Σπάρτα Πράγας. Επισήμως η απουσία του αποδόθηκε σε πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο δημοσιεύματα από την Τσεχία συνέδεσαν την εξέλιξη αυτή με το ενδεχόμενο μεταγραφής, ενισχύοντας τα σενάρια για την αποχώρησή του από την ομάδα.