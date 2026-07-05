Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία ο Σμαΐλοβιτς, προχωρά και η μεταγραφή του Ζότα Σίλβα

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την υπόθεση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, καθώς έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τη Σάντεφιορντ και απομένουν πλέον μόνο οι τυπικές διαδικασίες για την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

Ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός αναμένεται να βρεθεί στην Ολλανδία την Κυριακή (05/07), ενώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής θα φτάσει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει από την αρχή της προετοιμασίας όλους τους κεντρικούς αμυντικούς στη διάθεσή του, ώστε να δουλέψει με το πλήρες γκρουπ.

Η επόμενη μεταγραφική κίνηση των «ερυθρόλευκων» αναμένεται να αφορά τον Ζότα Σίλβα. Η υπόθεσή του έχει προχωρήσει σημαντικά και δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στο επόμενο 24ωρο να υπάρξει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Πορτογάλος προορίζεται για μία από τις δύο θέσεις στα άκρα της επίθεσης που σκοπεύει να ενισχύσει ο Ολυμπιακός.

Από εκεί και πέρα, μένει να φανεί αν η δεύτερη προσθήκη στα εξτρέμ θα είναι ο Ζοέλ Ρόκα. Αν και η περίπτωσή του έδειχνε να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, δεν αποκλείεται να υπάρξει προσωρινή αναμονή, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε άλλες θέσεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό είναι και εκείνη του Νοά Καντιού για τη μεσαία γραμμή, με τους Πειραιώτες να έχουν επανέλθει στην περίπτωσή του. Παράλληλα, παραμένει στο πλάνο η ενίσχυση τόσο στην επιθετική γραμμή όσο και στο αριστερό άκρο της άμυνας.