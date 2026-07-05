Απίστευτα δύσκολες συνθήκες στο ματς των Παραγουανών με τους Γάλλους στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, με το ματς να διεξάγεται κάτω από αφόρητη ζέστη – Τοποθετήθηκαν κλιματιστικά στους πάγκους!

Όταν η Γαλλία έπαιξε στη Φιλαδέλφεια με το Ιράκ, το ημίχρονο διήρκησε 2 ώρες και 15 λεπτά. Λόγω της καταιγίδας και των κεραυνών που ανάγκασαν σε διακοπή του ματς και προειδοποίηση στους θεατές να πάνε να καλυφθούν.

Για τους «τρικολόρ» η πόλη της Πενσιλβάνια εξελίσσεται σε εφιάλτη. Το δεύτερό τους παιχνίδι εκεί, διεξάγεται υπό ακραίες συνθήκες ζέστης. Κάνοντας δύσκολη την κάθε κίνηση του ποδοσφαιριστή.

Είναι χαρακτηριστικό πως η αίσθηση της θερμοκρασίας την ώρα του αγώνα, άγγιξε τους 50 βαθμούς Κελσίου! Στις θέσεις του γηπέδου, μετρήθηκε στους 70 βαθμούς!

Στη διακοπή για να ενυδατωθούν οι παίκτες, δόθηκαν υγρές πετσέτες για να δροσιστούν. Παράλληλα, άνοιξε και το σύστημα ποτίσματος του αγωνιστικού χώρου.

Στους πάγκους, μάλιστα, είχε τοποθετηθεί κλιματισμός, προκειμένου να αντέχουν οι αναπληρωματικοί που έπρεπε να κάθονται στο ίδιο σημείο κάτω απ’ τον ήλιο.

Πέρα από τις καιρικές συνθήκες, πριν τη σέντρα του αγώνα υπήρξε ειδικό τελετουργικό, για να τιμηθεί η ημέρα ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.