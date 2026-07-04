Απτόητο το Μαρόκο, ξεπέρασε το εμπόδιο του Καναδά και πήρε το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά

Με ξέσπασμα διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουναΐ, το Μαρόκο επικράτησε με 3-0 του Καναδά και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, εκμεταλλευόμενο στο έπακρο τις αντεπιθέσεις του.

Οι Αφρικανοί φτάνουν για δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά μέχρι την φάση των «8» και επιθυμούν να επεκτείνουν την πορεία τους στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Στα προημιτελικά, το σύνολο του Μοχάμεντ Ουαχμπί θα τεθεί αντιμέτωπο με τον νικητή του ζευγαριού Παραγουάη - Γαλλία.

Μεγάλος άτυχος για τους Αφρικανούς ο Ίσμαϊλ Σαϊμπάρι, με τον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου να δέχεται χτύπημα και να αποχωρεί τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Το ματς

Ο Καναδάς μπήκε με μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι και έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 10', όταν ο Μπουνού νίκησε σε τετ-α-τετ τον Ολουβασέγι.

Το πρώτο μέρος χαρακτηρίστηκε από χαμηλό ρυθμό, δυνατές μονομαχίες και ελάχιστες φάσεις, με το Μαρόκο να απειλεί απλώς με ένα μακρινό σουτ του Ραχίμι (μπήκε ως αλλαγή αντί του τραυματία Σαϊμπάρι) που εξουδετέρωσε ο Κρεπό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι ισορροπίες άλλαξαν νωρίς. Στο 50ό λεπτό, ο Χακίμι εκτέλεσε έξυπνα ένα φάουλ με πάσα εκτός περιοχής και ο Ουναΐ με συρτό σουτ άνοιξε το σκορ για τους Αφρικανούς (1-0).

Ο Καναδάς προσπάθησε να αντιδράσει μετά το 75', με ένα φάουλ του Ντέιβιντ που πέρασε άουτ και ένα επικίνδυνο σουτ του Μπιουκάναν που έδιωξε σε κόρνερ ο Μπουνού.

Οι κενοί χώροι που άφησαν οι Βορειοαμερικανοί αποδείχθηκαν μοιραίοι. Στο 79', μετά από ασίστ του Μπραχίμ Ντίας, ο Ουναΐ με υποδειγματικό σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του (2-0), με το τελικό 3-0 να διαμορφώνεται στις καθυστερήσεις, με τον Μπραχίμ Ντίας να τροφοδοτεί αυτή τη φορά τον Ραχίμι, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα σε τετ-α-τετ τον Κρεπό.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Μπομπίτο, Nτε Φουγκερόλ, Λαριέα (79' Πρόμις Ντέιβιντ), Σιγκούρ (87' Οσόριο), Μπιουκάναν (87' Νέλσον), Εουστάκιο, Αχμέντ (79' Σάφελμπεργκ), Ντέιβιντ, Ολουβασέγι (63' Λαρίν).

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπουνού, Χακίμι, Ντιόπ (87' Σααντανέ), Χαλάλ, Μαζραουΐ, Μπουαντί (63' Άμραμπατ), Ελ Αϊναουΐ, Μπραχίμ Ντίαζ, Ουναΐ (87' Ελ Μουραμπέ), Ελ Κανούς (63' Ταλμπί), Σαϊμπάρι (22' Ραχίμι).

ΤΑ ΓΚΟΛ: