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NBA: «Οι Τίμπεργουλβς μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του ΛεΜπρον Τζέιμς»

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς προσπαθούν να πείσουν τον ΛεΜπρον Τζέιμς να ενταχθεί στο ρόστερ τους, σύμφωνα με το «Athletic».

NBA: «Οι Τίμπεργουλβς μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του ΛεΜπρον Τζέιμς»
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Το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» θέματα στο NBA, με τη Μινεσότα να συγκαταλέγεται πλέον στις ομάδες που εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον αποκτήσουν.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι Τίμπεργουλβς εντείνουν τις προσπάθειές τους για να πείσουν τον «King James» να μετακομίσει στη Μινεσότα, προβάλλοντας ως βασικό επιχείρημα την ευκαιρία να οδηγήσει τον σύλλογο στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι άνθρωποι των «Λύκων» θεωρούν πως μία τέτοια επιτυχία θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ΛεΜπρόν στη διαχρονική συζήτηση για τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών.

Εφόσον η μεταγραφή προχωρήσει, ο Τζέιμς θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύνολο μαζί με τους Άντονι Έντουαρντς και ΛαΜέλο Μπολ.

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