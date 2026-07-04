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Πρόταση των Μάβερικς σε Μπιμπέροβιτς - Ανησυχεί η Φενέρμπαχτσε

Επίσημη πρόταση από τους Ντάλας Μάβερικς έχει στα χέρια του ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ωστόσο το οικονομικό σκέλος της προσφοράς απέχει για την ώρα από τις απαιτήσεις του παίκτη της Φενέρμπαχτσε.

Πρόταση των Μάβερικς σε Μπιμπέροβιτς - Ανησυχεί η Φενέρμπαχτσε
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Σε διαπραγματεύσεις με τους Ντάλας Μάβερικς βρίσκεται ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, με τον Τούρκο φόργουορντ να στοχεύει στη μετακίνησή του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου, η ομάδα του Τέξας κατέθεσε επίσημη πρόταση στον 25χρονο άσο, ο οποίος πάντως δεν έχει απαντήσει ακόμη θετικά.

Το βασικό εμπόδιο στην παρούσα φάση εστιάζεται στο οικονομικό κομμάτι, καθώς η προσφορά των Μάβερικς υπολείπεται των προσδοκιών του παίκτη, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να παραμένουν ενεργές, δεδομένης της ισχυρής επιθυμίας του Μπιμπέροβιτς να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του μετά από οκτώ σεζόν στην EuroLeague.

Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, η Φενέρμπαχτσε θα κληθεί να αποχωριστεί ένα σημαντικό στέλεχος του ροτέισον, ωστόσο θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως ρήτρα αποδέσμευσης για το ΝΒΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο αθλητής θα χρειαστεί να καλύψει από την πλευρά του το ποσό του 1.100.000 ευρώ για να ενεργοποιηθεί το buy-out, γεγονός που εξηγεί την πρόθεσή του να εξασφαλίσει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο συμβόλαιο.

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