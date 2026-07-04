Νίστρουπ: «Τα συμπεράσματα είναι θετικά - Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά»

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα συμπεράσματα του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ, με τον Δανό τεχνικό να εκφράζει την ικανοποίησή του τόσο για την εικόνα των «πρασίνων» όσο και για τη συνολική πρόοδο που παρουσιάζει η ομάδα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» στάθηκε στη νοοτροπία και την αγωνιστική προσέγγιση των ποδοσφαιριστών του, επισημαίνοντας πως βλέπει καθημερινά βελτίωση σε σημαντικούς τομείς του παιχνιδιού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας, παρουσιάζει στοιχεία που τον αφήνουν ιδιαίτερα αισιόδοξο για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ

Για τα συμπεράσματα του από το παιχνίδι: «Τα συμπεράσματα είναι θετικά, εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς τη μπάλα. Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάγκουσιτς, ο Τετέι, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμ μας ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

Για τον Καλάμπρια: «Ο Καλάμπρια ένιωσε ένα πόνο στο στομάχι, τίποτα παραπάνω, δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι το σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, να μην έχεις επιπόλαιους τραυματισμούς».

Για την πρόοδο της ομάδας κι ότι έπαιξε για μεγαλύτερο διάστημα καλά από ότι στο προηγούμενο φιλικό: «Όταν παίζεις απέναντι στον Άγιαξ δεν γίνεται να είσαι και τα 90λεπτά καλύτερος, το σημαντικό είναι να ελέγχεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν. Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι με τη μπάλα στα πόδια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαι ικανοποιημένος κι από τις συνθήκες του φιλικού, ήταν σαν επίσημο παιχνίδι».