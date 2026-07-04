Επίσημα παρελθόν από την Μπαρτσελόνα ο Κλάιμπερν

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει τις αλλαγές στο ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γουίλ Κλάιμπερν.

Οι «μπλαουγκράνα» αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του για τη σεζόν 2026/27, με αποτέλεσμα ο πολύπειρος Αμερικανός φόργουορντ να αποχωρεί έπειτα από μία χρονιά παρουσίας στη Βαρκελώνη.

Ο 35χρονος πραγματοποίησε θετική σεζόν στη EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 13,8 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας μία από τις βασικές επιθετικές επιλογές της ομάδας.

Αξιόλογη ήταν η παρουσία του και στο ισπανικό πρωτάθλημα (ACB), όπου ολοκλήρωσε τη χρονιά με μέσους όρους 12,1 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.