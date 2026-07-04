Σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό: «Κλείνει» τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς

Την έκτη του μεταγραφική κίνηση είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, με πληροφορίες να αναφέρουν πως η ομάδα του Πειραιά έχει συμφωνήσει με τη Σάντεφιορντ για την μετακίνηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού, Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, με το κόστος να ξεπερνά τα 6,5 εκατ. €.

Ο Σουηδός ήταν εδώ και καιρό στη λίστα των «ερυθρόλευκων» για το κέντρο της άμυνας, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτός απροόπτου να τον έχει στη διάθεσή του τις επόμενες ημέρες στην καλοκαιρινή προετοιμασία που διεξάγεται στην Ολλανδία.

Με αυτή την κίνηση, ο Ολυμπιακός κλείνει τις θέσεις των στοπερ, με τους Ρέτσο, Πιρόλα, Κάρμο και Κουτσίδη να συμπληρώνουν το παζλ.

Συνολικά στην καριέρα του, ο υψηλόσωμος Σμαΐλοβιτς (1.91) έχει καταγράψει 67 συμμετοχές με απολογισμό εννέα γκολ και τρεις ασίστ.