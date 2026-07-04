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Παραγουάη - Γαλλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Δείτε τις ενδεκάδες της αναμέτρησης μεταξύ Παραγουάης και Γαλλίας για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Παραγουάη - Γαλλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα
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Στο «Lincoln Financial Field» της Φιλαδέλφεια διασταυρώνουν τα ξίφη τους Παραγουάη και Γαλλία, με αμφότερες τις ομάδες να διεκδικούν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Η παρέα του Εμπαπέ θέλει να συνεχίσει την πολύ καλή της πορεία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ από την άλλη, η μαχητική «Αλμπιρόχα» στοχεύει σε μια ακόμη έκπληξη, μετά και την πρόκριση στα πέναλτι επί της Γερμανίας.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα έγιναν γνωστές και οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες.

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Παραγουάη: Χιλ, Κάσερες, Βελάσκεθ, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα, Αλμιρόν, Ενσίσο

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, Μπαπέ

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