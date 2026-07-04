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«Στην τελική ευθεία η συμφωνία της Μπεσίκτας με την Άρσεναλ για τον Τροσάρ»

Η Μπεσίκτας έχει έρθει σε συμφωνία με την Άρσεναλ για την απόκτηση του Λεάντρο Τροσά, σύμφωνα με το «Athletic».

«Στην τελική ευθεία η συμφωνία της Μπεσίκτας με την Άρσεναλ για τον Τροσάρ»
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Η Μπεσίκτας βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας μεταγραφής υψηλού επιπέδου, καθώς ξένα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο τουρκικός σύλλογος έχει συμφωνήσει με την Άρσεναλ για την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρ.

Όπως αναφέρει το «The Athletic», το συνολικό κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Παρόλα αυτά, η μεταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς απομένει η οριστικοποίηση των προσωπικών όρων του συμβολαίου του Βέλγου εξτρέμ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να αγγίξουν τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τροσάρ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Άρσεναλ έως το καλοκαίρι του 2027, καθώς το 2025 συμφώνησε σε αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων της συνεργασίας του, χωρίς όμως να επεκταθεί η χρονική διάρκειά της.

Την περασμένη σεζόν, ο Βέλγος διεθνής πραγματοποίησε 50 συμμετοχές με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», έχοντας άμεση συμμετοχή σε 19 γκολ (τέρματα και ασίστ).

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