· Παναθηναϊκός

Ασταμάτητος ο Μπάντιο με τη Σενεγάλη - «Άγγιξε» το triple double κόντρα στη Μαδαγασκάρη

Με μια τρομερή εμφάνιση που συνδυάστηκε με την πρόκριση της Σενεγάλης, ο Μπράνκου Μπάντιο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο παράθυρο του Ιουλίου.

Ασταμάτητος ο Μπάντιο με τη Σενεγάλη - «Άγγιξε» το triple double κόντρα στη Μαδαγασκάρη
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποχαιρέτησε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ο Μπράνκου Μπάντιο.

Ο 27χρονος γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην άνετη επικράτηση επί της Μαδαγασκάρης με 100-59, αποτέλεσμα που χάρισε στη χώρα του την πρώτη θέση του ομίλου (στο 4-1, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με την Ακτή Ελεφαντοστού).

Σε 24:35 λεπτά συμμετοχής, ο μελλοντικός παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε τα πάντα στο παρκέ, γεμίζοντας τη στατιστική του με:

  • 22 πόντους (1/4 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 5/5 βολές)
  • 8 ριμπάουντ
  • 7 ασίστ
  • 0 λάθη / 0 φάουλ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-17, 52-28, 75-40, 100-59

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