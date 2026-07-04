Ασταμάτητος ο Μπάντιο με τη Σενεγάλη - «Άγγιξε» το triple double κόντρα στη Μαδαγασκάρη
Με μια τρομερή εμφάνιση που συνδυάστηκε με την πρόκριση της Σενεγάλης, ο Μπράνκου Μπάντιο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο παράθυρο του Ιουλίου.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποχαιρέτησε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ο Μπράνκου Μπάντιο.
Ο 27χρονος γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην άνετη επικράτηση επί της Μαδαγασκάρης με 100-59, αποτέλεσμα που χάρισε στη χώρα του την πρώτη θέση του ομίλου (στο 4-1, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με την Ακτή Ελεφαντοστού).
Σε 24:35 λεπτά συμμετοχής, ο μελλοντικός παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε τα πάντα στο παρκέ, γεμίζοντας τη στατιστική του με:
- 22 πόντους (1/4 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 5/5 βολές)
- 8 ριμπάουντ
- 7 ασίστ
- 0 λάθη / 0 φάουλ
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-17, 52-28, 75-40, 100-59