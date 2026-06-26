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Done Deal: Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Μπράνκου Μπάντιο

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, μετά την μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ, έκανε τη δεύτερη εντυπωσιακή κίνησή της, προχωρώντας στην απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Done Deal: Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Μπράνκου Μπάντιο
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Οι «μηχανές» στο Telekom Center Athens δουλεύουν σε πολύ υψηλούς ρυθμούς, κάτι που φάνηκε και με το παραπάνω αμέσως μετά την παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Οι «πράσινοι» μετά το πρώτο ηχηρό «μπαμ» με την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ, προχωρούν σε ακόμα μια άκρως εντυπωσιακή και ουσιαστική κίνηση.

Συγκεκριμένα, ο Μπράνκου Μπαντιό, θα φοράει από τη νέα σεζόν τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βάζοντας τέλος στην καριέρα του με τη Βαλένθια.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε να εννοηθεί πως θα πληρώσει το buy-out ύψους 1.5 εκατομμυρίου που είχε ορίσει η Βαλένθια στο συμβόλαιο του Σενεγαλέζου γκαρντ, με τις... τρεις πλευρές να τα έχουν βρει σε όλα και μόνο οι ανακοινώσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal.

Ο Παναθηναϊκός βάζει στο ρόστερ του έναν εκ των κορυφαίων 2way παικτών της περσινής EuroLeague και είναι δεδομένο ότι στα χέρια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Μπαντιό μπορεί να ανεβάσει… κατακόρυφα το παιχνίδι του και να δώσει στην ομάδα του «τριφυλλιού» όλα εκείνα τα στοιχεία που του έλειψαν κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν.

Τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα σε 40 παιχνίδια EuroLeague.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

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