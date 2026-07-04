«Φρούριο» το ξενοδοχείο της Αγγλίας πριν τη μάχη με το Μεξικό

Ιδιαίτερα τεταμένη είναι η ατμόσφαιρα γύρω από το κατάλυμα της εθνικής Αγγλίας στο Μεξικό.

Παρά την πρόθεση των «τριών λιόντων» να κρατήσουν κρυφή την τοποθεσία της διαμονής τους —θέλοντας να αποφύγουν ότι έγινε στην αποστολή του Εκουαδόρ όπου φίλαθλοι προκάλεσαν ηχορύπανση για να επηρεάσουν τον ύπνο των παικτών— η πληροφορία διέρρευσε.

Με την άφιξη της αποστολής, εκατοντάδες Μεξικανοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο προχωρώντας σε έντονες αποδοκιμασίες. Η παραμονή περίπου 200 ατόμων στον περιβάλλοντα χώρο ανάγκασε τις τοπικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα, στήνοντας κιγκλιδώματα ασφαλείας και ζητώντας τη συνδρομή της Εθνοφρουράς.

Αυτή την ώρα, η περιοχή επιτηρείται στενά από περισσότερους από 100 πάνοπλους αστυνομικούς, ενώ για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών χρησιμοποιούνται ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones, την ίδια στιγμή που το πούλμαν της ομάδας βρίσκεται αποκλεισμένο στην είσοδο.