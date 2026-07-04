· Αγγλία · Μεξικό

«Φρούριο» το ξενοδοχείο της Αγγλίας πριν τη μάχη με το Μεξικό

Σε «φρούριο» μετατράπηκε το ξενοδοχείο της εθνικής Αγγλίας στο Μεξικό, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να επιστρατεύονται μετά την εχθρική υποδοχή των ντόπιων οπαδών ενόψει του νοκ-άουτ αγώνα.

«Φρούριο» το ξενοδοχείο της Αγγλίας πριν τη μάχη με το Μεξικό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα τεταμένη είναι η ατμόσφαιρα γύρω από το κατάλυμα της εθνικής Αγγλίας στο Μεξικό.

Παρά την πρόθεση των «τριών λιόντων» να κρατήσουν κρυφή την τοποθεσία της διαμονής τους —θέλοντας να αποφύγουν ότι έγινε στην αποστολή του Εκουαδόρ όπου φίλαθλοι προκάλεσαν ηχορύπανση για να επηρεάσουν τον ύπνο των παικτών— η πληροφορία διέρρευσε.

Με την άφιξη της αποστολής, εκατοντάδες Μεξικανοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο προχωρώντας σε έντονες αποδοκιμασίες. Η παραμονή περίπου 200 ατόμων στον περιβάλλοντα χώρο ανάγκασε τις τοπικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα, στήνοντας κιγκλιδώματα ασφαλείας και ζητώντας τη συνδρομή της Εθνοφρουράς.

Αυτή την ώρα, η περιοχή επιτηρείται στενά από περισσότερους από 100 πάνοπλους αστυνομικούς, ενώ για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών χρησιμοποιούνται ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones, την ίδια στιγμή που το πούλμαν της ομάδας βρίσκεται αποκλεισμένο στην είσοδο.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:04 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ένα πέναλτι «ξεκλείδωσε» την πρόκριση για τη Γαλλία

00:43 MUNDIAL

Αδιανόητη ζέστη στο Παραγουάη – Γαλλία: Η αίσθηση της θερμοκρασίας άγγιζε τους 50 βαθμούς Κελσίου

23:45 MUNDIAL

LIVE: Παραγουάη - Γαλλία

23:38 MUNDIAL

«Φρούριο» το ξενοδοχείο της Αγγλίας πριν τη μάχη με το Μεξικό

23:17 EUROLEAGUE

«Η Μπεσίκτας συμφώνησε με τον Γιουτζίν Ομορούγι»

23:04 MUNDOBASKET

Ασταμάτητος ο Μπάντιο με τη Σενεγάλη - «Άγγιξε» το triple double κόντρα στη Μαδαγασκάρη

22:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στην τελική ευθεία η συμφωνία της Μπεσίκτας με την Άρσεναλ για τον Τροσάρ»

22:46 MUNDIAL

Παραγουάη - Γαλλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα

22:29 MUNDIAL

Καναδάς - Μαρόκο: Τα highlights του θριάμβου των Αφρικανών με «όργια» Ουναΐ

22:18 EUROLEAGUE

Πρόταση των Μάβερικς σε Μπιμπέροβιτς - Ανησυχεί η Φενέρμπαχτσε

22:03 MUNDIAL

Απτόητο το Μαρόκο, ξεπέρασε το εμπόδιο του Καναδά και πήρε το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά

21:47 NBA

NBA: «Οι Τίμπεργουλβς μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του ΛεΜπρον Τζέιμς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας