Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής υψηλού επιπέδου, καθώς σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας του «BasketNews», οι «πράσινοι» έχουν αποκτήσει προβάδισμα στην κούρσα για την απόκτηση του Άιζακ Μπόνγκα.

Ο 26χρονος Γερμανός φόργουορντ αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της φετινής μεταγραφικής αγοράς στην EuroLeague, με αρκετές κορυφαίες ομάδες να διεκδικούν την υπογραφή του.

Μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7), τα ισπανικά δημοσιεύματα παρουσίαζαν τον παίκτη μια «ανάσα» από τη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του από την Παρτίζαν.

Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του BasketNews, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει πλέον το προβάδισμα στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό και πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα σημαντικής προσθήκης.

Κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται ούτε στο ελάχιστο από την «πράσινη» ΚΑΕ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.