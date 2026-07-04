Στον Αστέρα AKTOR ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, εντάσσεται στο ρόστερ του Αστέρα AKTOR.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 2003 στην Θεσσαλονίκη, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ21, ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Άρη και έχει αγωνιστεί και σε δύο πρωταθλήματα εκτός Ελλάδας, στην Κύπρο με την Ανόρθωση και στην Ιταλία με την Mantova. Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ολυμπιακός Β' 21 (1)

ΑΕΚ 3 (1)

ΑΕΚ Β' 26

Ανόρθωση 24 (2)

Mantova 1».

Η πρώτη δήλωση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ως ποδοσφαιριστή του Αστέρα AKTOR:

«Μια σπουδαία προοπτική ξεκινάει για εμένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον ΑΣΤΕΡΑ. Ξέρω πολύ καλά σε ποια ομάδα βρίσκομαι και πόσο πολύ πρέπει να δουλέψω για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Με ταπεινότητα, με θέληση και με τη στήριξη των φιλάθλων μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη».