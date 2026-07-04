«Μία... ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μπόνγκα»

Ο Άιζακ Μπόνγκα βρίσκεται πολύ κοντά στο επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του, καθώς σύμφωνα με το ισπανικό «WebEncestando» και τον δημοσιογράφο Αντρέα Καλτσόνι, έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τους «μερένχες» να ετοιμάζονται να καταβάλουν τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 700.000 ευρώ στην Παρτίζαν, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Γερμανού φόργουορντ.

Ο Μπόνγκα αποτελούσε εδώ και καιρό έναν από τους παίκτες που εκτιμούσε ιδιαίτερα ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός είχε προσπαθήσει να τον αποκτήσει και κατά τη θητεία του στη Βαλένθια, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Πλέον, από τη θέση του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται πως είναι έτοιμος να πετύχει τον στόχο του, θεωρώντας ότι ο 25χρονος άσος ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία και το αγωνιστικό του πλάνο.

Την ίδια ώρα, η Παρτίζαν επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις εξελίξεις, ανακοινώνοντας την αποχώρηση του διεθνούς Γερμανού φόργουορντ.

Ο σερβικός σύλλογος γνωστοποίησε ότι ο παίκτης ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague.