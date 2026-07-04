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ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα για το φιλικό με την Βέστερλο - Ανεπίσημο ντεμπούτο για Ελουστόντο

Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του αντιμετωπίζει την Βέστερλο και έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα του «Δικεφάλου»

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα για το φιλικό με την Βέστερλο - Ανεπίσημο ντεμπούτο για Ελουστόντο
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Ο ΠΑΟΚ δίνει το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Βέστερλο, με τον Αρίτζ Ελουστόντο να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο αρχικό σχήμα και καταγράφει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής, ενώ στην ενδεκάδα επιστρέφει και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος αγωνίζεται για πρώτη φορά στη φετινή προετοιμασία.

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε για την αρχική σύνθεση τους Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Τέιλορ στην αμυντική γραμμή, τους Ζαφείρη και Σαρρή στα χαφ, τον Κωνσταντέλια στο «10», με τους Ζίβκοβιτς και Μπέρδο στα δύο άκρα και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

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