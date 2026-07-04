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Καλαμάτα: Παρουσιάστηκε η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση (pic)

Αποκαλυπτήρια για την πρώτη εμφάνιση της Καλαμάτας.

Καλαμάτα: Παρουσιάστηκε η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση (pic)
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Με κάθε επισημότητα και ιδιαίτερο στιλ η Καλαμάτα παρουσίασε την πρώτη της εμφάνιση για τη νέα αγωνιστική περίοδο, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη Stoiximan Super League με μία φανέλα που συνδυάζει την παράδοση με τις σύγχρονες σχεδιαστικές πινελιές.

Η «Μαύρη Θύελλα» αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το αποτέλεσμα να κερδίζει τις εντυπώσεις των φιλάθλων.

Ξεχωριστή παρουσία στην καμπάνια αποτέλεσε ο Άρνορ Σίγκουρντσον, το κορυφαίο μέχρι στιγμής μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο οποίος φόρεσε τη νέα φανέλα και βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης.

Η νέα εμφάνιση διατηρεί τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες ρίγες της Καλαμάτας, οι οποίες αυτή τη φορά είναι πιο φαρδιές και λιγότερες σε αριθμό, προσδίδοντας μια πιο δυναμική και μοντέρνα αισθητική.

Ιδιαίτερο σχεδιαστικό στοιχείο αποτελεί και η τοποθέτηση του εμβλήματος, το οποίο βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της φανέλας, ενώ οι χρυσές λεπτομέρειες ενισχύουν ακόμη περισσότερο την κομψότητα του σχεδίου.

Στο πίσω μέρος, στο ύψος του αυχένα, αναγράφεται με χρυσά γράμματα το έτος ίδρυσης του συλλόγου, ενώ ακριβώς από πάνω φιγουράρει στα αγγλικά η ιστορική ονομασία της ομάδας, «Black Storm», αποδίδοντας διεθνή χαρακτήρα στην εμφάνιση της «Μαύρης Θύελλας».

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