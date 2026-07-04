· Βαλένθια

«Θέλει να κάνει δικό της τον Μίροτιτς η Βαλένθια»

Σε διαπραγματεύσεις με τον Νίκολα Μίροτιτς βρίσκεται η Βαλένθια, σύμφωνα με το «Encestando».

«Θέλει να κάνει δικό της τον Μίροτιτς η Βαλένθια»
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Οι εξελίξεις στη Βαλένθια συνεχίζονται, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την αποχώρηση του Σέρτζιο Ντε Λαρέα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ντάλας Μάβερικς.

Παράλληλα, οι «Νυχτερίδες» κινούνται ήδη στην αγορά για την ενίσχυση του ρόστερ τους, με το «Encestando» να αναφέρει πως έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Νίκολα Μίροτιτς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, ενώ σημειώνεται ότι ο έμπειρος φόργουορντ είχε προταθεί στη Βαλένθια και πριν από μερικούς μήνες.

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, ο 35χρονος άσος αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια, με μέσο όρο 11 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 12,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 19:02 λεπτά συμμετοχής.

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