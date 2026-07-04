«Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο με «τεσσάρα» ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έδωσε το δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας του, απέναντι στη Βέστερλο. Στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε αρκετά να δημιουργήσει ευκαιρίες με προϋποθέσεις, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές και πήρε τη νίκη με 4-0.

Η εξέλιξη του αγώνα

Διστακτικό ήταν το ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, όταν ο Ζίβκοβιτς επιχείρησε ξαφνικό σουτ, μετά από πάσα του Τέιλορ και ο τερματοφύλακας της Βέστερλο απέκρουσε με δυσκολία στο έβδομο λεπτό. Λίγο αργότερα, η αναμέτρηση πήρε άσχημη τροπή για τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς ο Σαρρής τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 12’.

Ο Ζαφείρης εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που βρήκε έξω από την περιοχή και δοκίμασε το σουτ από απόσταση, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα (18’). Ο Μύθου βρέθηκε απέναντι σε κενή εστία, με τον τερματοφύλακα εξουδετερωμένο, όμως η μπάλα του ήρθε λίγο πιο πίσω, με αποτέλεσμα η ευκαιρία να χαθεί και η φάση να μην ολοκληρωθεί στο 20’.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και στο 22’ ο Ζαφείρης σούταρε από πλάγια θέση, με την μπάλα να καταλήγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το πρώτο σουτ για την Βέστερλο έγινε στο 33’, όταν ο Χασπολάτ «δοκίμασε το πόδι του» από μακρινή απόσταση, ωστόσο η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή.

Οι Βέλγοι δεν μπορούσαν να πατήσουν με προϋποθέσεις στην περιοχή των «ασπρόμαυρων» και ο Σακαμότο σούταρε από μακριά, με το Έλληνα τερματοφύλακα να μπλοκάρει σταθερά (38’). Οι Θεσσαλονικείς έγιναν και πάλι απειλητικοί, με τον Μπέρδο να σουτάρει, έπειτα από κόντρες στη μεγάλη περιοχή και τον Λάθουρετς να αποκρούει στο 39’.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ήταν πιο επικίνδυνος, αλλά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Η Βέστερλο «άγγιξε» το γκολ στο 52’, όταν ο Σαΐτο έπιασε ένα δυνατό σουτ και ο Γκουγκεσασβίλι εκτινάχθηκε στη γωνία και απέκρουσε με δυσκολία. Ο ΠΑΟΚ βγήκε στην αντεπίθεση, ο Μύθου πάσαρε στον Κωνσταντέλια και αυτός με άψογο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, η οποία στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 στο 54’.

Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης με ένα βολέ νίκησε τον Λάθουβερς για το 2-0 του «Δικεφάλου του Βορρά» στο 63’. Οι Βέλγοι παραλίγο να μειώσουν, όταν ο Ουρέγκα σούταρε, η μπάλα κόντραρε και πήγε να «κρεμάσει» τον Γκουγκεσασβίλι, όμως ο Γεωργιανός τερματοφύλακας έδιωξε με δυσκολία (66‘).

Η επίθεση του ΠΑΟΚ έβγαζε «φωτιές» στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μαντί Καμαρά έκλεψε τη μπάλα έξω από την περιοχή της Βέστερλο και με εκπληκτικό σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-0 στο 74’. Ο Αφρικανός μέσος «χτύπησε» ξανά, τέσσερα λεπτά αργότερα, όταν με εξαιρετικό τελείωμα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα και διαμόρφωσε το 4-0.

Ο «Δικέφαλος» στο δεύτερο φιλικό συνέχισε από εκεί που το άφησε στο πρώτο. Κέρδισε με ευκολία την Βέστερλο 4-0. Το μοναδικό αρνητικό που κρατάει ο ΠΑΟΚ από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο τραυματισμός του Σαρρή στο 12ο λεπτό.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής (46' Γκουγκεσασβίλι), Κένι (64' Λύρατζης), Τέιλορ (64' Γκόμες), Μιχαηλίδης (33' Μπαταούλας), Ελουστόντο (33' Κοσίδης - 74' Κωττάς), Ζαφείρης(33' Τσοπούρογλου), Σαρρής (12' Θυμιάνης - 64' Καμαρά), Κωνσταντέλιας (64' Πέλκας), Ζίβκοβιτς (33' Χατσίδης - 78' Ντούνγκα), Μπέρδος (46' Μπάλντε), Μύθου (64' Γερεμέγιεφ)

Δείτε τα γκολ

Το 1-0:

Το 2-0:

Το 3-0:

Το 4-0: