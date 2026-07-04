Βαλένθια: Τέλος και ο Λόπεθ-Αροστέγκι!

Παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί ο Χάβι Λόπεθ-Αροστέγκι, με τις δύο πλευρές να ολοκληρώνουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους έπειτα από μία πενταετία.

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) πως κατέληξε σε συμφωνία με τον 29χρονο φόργουορντ για τη λύση του συμβολαίου του, ευχαριστώντας τον για την προσφορά και την παρουσία του στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια.

Ο διεθνής Ισπανός αποτέλεσε σημαντικό μέλος της Βαλένθια, η οποία τη φετινή σεζόν έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague και κατέκτησε τον τίτλο της ACB, ενώ συνολικά αγωνίστηκε σε 253 παιχνίδια με τη φανέλα των «νυχτερίδων».

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Λόπεθ-Αροστέγκι κατέγραψε 4,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 27 συμμετοχές, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις κυρίως στο αμυντικό κομμάτι και στο βάθος του ροτέισον.