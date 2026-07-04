· Βαλένθια

Βαλένθια: Τέλος και ο Λόπεθ-Αροστέγκι!

Έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στη Βαλένθια, ο Λόπεθ-Αροστέγκι αποτελεί παρελθόν.

Βαλένθια: Τέλος και ο Λόπεθ-Αροστέγκι!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί ο Χάβι Λόπεθ-Αροστέγκι, με τις δύο πλευρές να ολοκληρώνουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους έπειτα από μία πενταετία.

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) πως κατέληξε σε συμφωνία με τον 29χρονο φόργουορντ για τη λύση του συμβολαίου του, ευχαριστώντας τον για την προσφορά και την παρουσία του στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια.

Ο διεθνής Ισπανός αποτέλεσε σημαντικό μέλος της Βαλένθια, η οποία τη φετινή σεζόν έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague και κατέκτησε τον τίτλο της ACB, ενώ συνολικά αγωνίστηκε σε 253 παιχνίδια με τη φανέλα των «νυχτερίδων».

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Λόπεθ-Αροστέγκι κατέγραψε 4,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 27 συμμετοχές, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις κυρίως στο αμυντικό κομμάτι και στο βάθος του ροτέισον.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Παναθηναϊκός 1-3: Έβγαλε ποιότητα, ένταση και ουσία το «τριφύλλι» του Νίστρουπ (vids)

19:45 MUNDIAL

LIVE: Καναδάς - Μαρόκο

19:27 SUPER LEAGUE

«Ο Ολυμπιακός κάνει δικό του τον Ζίνεντιν Σμαΐλοβιτς»

19:10 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Θα ρωτήσω Σλούκα και Ναν για τα συστήματα του Αταμάν στην επίθεση»

19:04 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Μαρόκο

19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Καμία ανησυχία με Καλάμπρια - Προληπτική η αλλαγή του

18:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Παναθηναϊκός: Μειώνει με ωραία κεφαλιά ο Κοναντού (vid)

18:48 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας: Ανακοινώθηκε ο Νίκος Αρσενόπουλος

18:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Παναθηναϊκός: «Κρύφτηκε» η μπάλα και εμφανίστηκε στα δίχτυα των Ολλανδών για το 0-2 (vid)

18:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Παναθηναϊκός: Υποδειγματική αντεπίθεση και προβάδισμα με Τετέι (vid)

18:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Παναθηναϊκός: Ολιγόλεπτη διακοπή στο ξεκίνημα του αγώνα

18:21 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν: Ανακοινώθηκε ο Μποθ Γκαχ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας