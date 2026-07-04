Wimbledon: Ήττα και αποκλεισμός με... κατεβασμένα χέρια για τη Σάκκαρη

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό Wimbledon ολοκληρώθηκε στη φάση των «32», καθώς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-2) από την Τζασμίνε Παολίνι, η οποία κυριάρχησε απόλυτα στην αναμέτρηση και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τέταρτο γύρο.

Η Ιταλίδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και κατακτώντας το πρώτο σετ με χαρακτηριστική άνεση (6-1), αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με την Παολίνι να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Η Σάκκαρη προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία games, όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει την έκταση της ήττας, με το τελικό 6-2 να σφραγίζει τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του λονδρέζικου Grand Slam.

Στον επόμενο γύρο, η Παολίνι θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Αλεξάντρα Ιάλα, διεκδικώντας μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.