Βιλερμπάν: Ανακοινώθηκε ο Μποθ Γκαχ

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μποθ Γκαχ (1999, 2.00 μ.) ενόψει της επόμενης σεζόν. Ο 27χρονος φόργουορντ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη EuroLeague, έχοντας προηγουμένως κατακτήσει το EuroCup με την Μπουργκ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Στην πορεία της γαλλικής ομάδας προς την κατάκτηση του τροπαίου, ο Νοτιοσουδανός άσος είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ και 14,6 PIR.

Η ανακοίνωση της Βιλερμπάν:

«Η LDLC ASVEL έχει την χαρά να ανακοινώσει την υπογραφή συμβολαίου με τον Both Gach για τη σεζόν 2026-2027.

Ο Αμερικανο-Νοτιοσουδανός φόργουορντ (27 ετών, 2,01 μ.) εντάσσεται στο Villeurbanne μετά από μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη σεζόν με την JL Bourg. Ένας ολοκληρωμένος, αθλητικός παίκτης, ικανός να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις, ο Both Gach θα προσθέσει στην ομάδα την ένταση, την επιθετικότητα προς το καλάθι και την ευελιξία του.

Έχοντας κάνει το όνομά του γνωστό στη Φινλανδία πριν επιβεβαιώσει το δυναμικό του στην Τουρκία και στη συνέχεια στη Γαλλία, ο Gach καθιερώθηκε γρήγορα ως ένας από τους πιο υποσχόμενους σμολ φόργουορντ στην Ευρώπη. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τη Bourg, συνέβαλε στη νίκη του συλλόγου στο EuroCup, ενώ παράλληλα είχε σημαντική επίδραση και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Θα φοράει το νούμερο 14.

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