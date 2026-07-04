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Ομπράντοβιτς: «Θα ρωτήσω Σλούκα και Ναν για τα συστήματα του Αταμάν στην επίθεση»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε πως υπάρχει περίπτωση να κρατήσει κάποια συστήματα του προηγούμενου προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν στην επίθεση.

Γιάννης Χονδρός

Ομπράντοβιτς: «Θα ρωτήσω Σλούκα και Ναν για τα συστήματα του Αταμάν στην επίθεση»
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στο Συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει ορισμένα επιθετικά συστήματα που εφάρμοζε ο Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό AKTOR, τονίζοντας πως θα πει στον Ναν να πασάρει πιο συχνά όταν του στήνουν παγίδες.

Νωρίτερα είχε μιλήσει και για τον τρόπο που θα προσαρμόσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Άιζακ Μπόνγκα που έμεινε ελεύθερος από την Παρτίζαν.

Όσα δήλωσε ο Ομπράντοβιτς:

«Μπορεί να κρατήσω κάποια συστήματα του Αταμαν στην επίθεση. Δεν ξέρω θα ρωτήσω τον Σλουκα και τον Ναν. Στον Ναν θα πω να πασάρει πιο συχνά όταν του στήνουν παγίδες. Ο Ματίας ήδη ξέρει τα πάντα για εμένα από την κοινή μας θητεία στην Παρτιζαν».

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