Παραμένει στη Νίκη Βόλου ο Αριστείδης Βενέτης

Στη Νίκη Βόλου θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Αριστείδης Βενέτης.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του Αριστείδη Βενέτη στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

O 22χρονος (29/04/2004) Βολιώτης επιθετικός θα συνεχίσει να φορά τα κυανόλευκα της πρώτης ομάδας για 3η συνεχόμενη σεζόν, έχοντας ξεκινήσει από την Κ19 του συλλόγου μας.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Αριστείδη υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».