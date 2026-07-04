Στην Κηφισιά ο Γιον Ντε Λουίς

Η Κηφισιά συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν. Μετά τις αποκτήσεις των Αναγνωστόπουλου και Αποστολάκη από την ΑΕΛ, καθώς και του Σταμέλλου από τον Παναθηναϊκό, η ομάδα των βορείων προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιον Ντε Λουίς.

Ο 22χρονος Ισπανός στόπερ είναι αριστεροπόδαρος, έχει ύψος 1,86 μ. και προέρχεται από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την οποία αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στη Β' ομάδα του συλλόγου, καταγράφοντας 28 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Jon de Luis Suescun, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Γεννημένος στις 5 Αυγούστου 2003, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της UD Mutilvera, πριν μετακομίσει στην Κ19 της Osasuna ως δανεικός για το 2021/22.

Ακολούθως, φόρεσε τη φανέλα της Subiza για ένα χρόνο, ενώ το 2023 πήρε μεταγραφή για την Athletic Bilbao. Στα τρία χρόνια που ακολούθησαν κατέγραψε συνολικά 90 συμμετοχές με την U23 του ισπανικού συλλόγου.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».