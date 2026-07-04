Τέλος από τη Βαλένθια ο Ντε Λαρέα που συνεχίζει στο NBA

Έτοιμος να κάνει το μεγαλύτερο βήμα της μέχρι τώρα καριέρας του είναι ο Σέρχιο Ντε Λαρέα. Ο 20χρονος Ισπανός γκαρντ αποχωρεί από τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω του την Ευρώπη με προορισμό το ΝΒΑ, όπου θα επιδιώξει να κερδίσει μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Το πρώτο του τεστ θα είναι στο Summer League με τους Ντάλας Μάβερικς, εκεί όπου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το ταλέντο του απέναντι σε κορυφαίους νεαρούς αθλητές και να διεκδικήσει ένα συμβόλαιο που θα του ανοίξει οριστικά την πόρτα του ΝΒΑ.

Ο Ντε Λαρέα πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του ισπανικού μπάσκετ.

Στη regular season της EuroLeague μέτρησε κατά μέσο όρο 8,9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ, δείχνοντας την ικανότητά του τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Η ανακοίνωση

«Ο Ισπανός διεθνής πόιντ γκαρντ Σέρχιο Ντε Λαρέα αποχωρεί από τη Βαλένθια για το ΝΒΑ

Ο Ισπανός διεθνής πόιντ γκαρντ Σέρχιο Ντε Λαρέα αποτελεί πλέον παρελθόν από τη Βαλένθια Μπάσκετ, καθώς συμφωνήθηκε η καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα του NBA.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η πορεία του στον σύλλογο, η οποία ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 15 ετών και εντάχθηκε στη L'Alqueria del Basket. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μόνιμο μέλος της πρώτης ομάδας και πλέον γίνεται ο τρίτος παίκτης που αναδείχθηκε από το πρόγραμμα ανάπτυξης του συλλόγου («Mur dels Somnis») και θα αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Η Βαλένθια ευχαρίστησε τον Ντε Λαρέα για τον επαγγελματισμό, τη δέσμευση και την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια, ευχόμενη κάθε επιτυχία τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή».