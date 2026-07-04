Παναθηναϊκός: Πρόταση για Φαν Ντρόνγκελεν - Οι ατάκες του προέδρου της Σαμσουνσπόρ

Νέα τοποθέτηση έκανε ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, σχετικά με την υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν και το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή.

Ο Τούρκος παράγοντας επιβεβαίωσε πως τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Τραμπζονσπόρ έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση για τον παίκτη, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε απ' ευθείας επαφές μαζί του.

Παράλληλα, διέψευσε τα δημοσιεύματα που ήθελαν τη Γαλατάσαραϊ να έχει εμπλακεί στην υπόθεση, ενώ σημείωσε πως αναμένει νεότερη ενημέρωση από τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει μεταφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιλντιρίμ για τον Φαν Ντρόνγκελεν:

«Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν είναι πολύτιμος παίκτης για εμάς. Οι φήμες περί ενδιαφέροντος της Γαλατάσαραϊ δεν ευσταθούν. Λάβαμε προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και την Τραμπζονσπόρ. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο Ερτουγκρούλ Ντογκάν. Ζήτησαν άδεια για να συναντηθούν με τον παίκτη και τους τη δώσαμε. Μερικές φορές οι μεταγραφές κρίνονται την τελευταία στιγμή. Το περασμένο καλοκαίρι δεν είχαμε σκοπό να πουλήσουμε τον Ντιματά. Η Πάφος, η οποία προκρίθηκε στο Champions League, κατέθεσε μια πολύ καλή πρόταση την τελευταία ημέρα και τη δεχτήκαμε. Ο ατζέντης του Φαν Ντρόνγκελεν ανέφερε ότι υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον παίκτη. Περιμένουμε νέα από εκείνον».