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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Επιβεβαίωσε τις επαφές με την Ομοσπονδία ο Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την DFB για το ενδεχόμενο να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας μετά την αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Επιβεβαίωσε τις επαφές με την Ομοσπονδία ο Κλοπ
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Τις φήμες που τον θέλουν στο στόχαστρο της Γερμανικής Ομοσπονδίας για την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας επιβεβαίωσε ο Γιούργκεν Κλοπ, αναφέροντας πως υπάρχουν ήδη επαφές με την DFB.

Ο Γερμανός τεχνικός, μιλώντας σε συνέντευξή του στο RTL Deutschland, τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της «νασιοναλμανσάφτ», μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

«Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Ο Γιούλιαν παραιτήθηκε. Η DFB αναζητά διάδοχο. Και βρίσκονται σε συνομιλίες μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ.

Παράλληλα, ο Κλοπ ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, τονίζοντας πως απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις προκειμένου να υπάρξει οριστική απόφαση για το μέλλον του στην εθνική ομάδα της Γερμανίας.

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