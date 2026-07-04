Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη

Πολύ κοντά στην επιστροφή του στους πάγκους βρίσκεται ο Παύλος Δερμιτζάκης.

Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη
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Νέο σταθμό στην προπονητική του καριέρα ετοιμάζεται να προσθέσει ο Παύλος Δερμιτζάκης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Πανιώνιο επιλέγει να συνεχίσει εκτός Ελλάδας.

Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται να μετακομίσει στην Ινδία, όπου θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Παντζάμπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύλλογος είχε επίσης Έλληνα προπονητή πριν από τον Δερμιτζάκη, καθώς στον πάγκο του βρισκόταν ο Παναγιώτης Διλμπέρης.

Το πρωτάθλημα της Ινδίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την Παντζάμπ να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την πέμπτη θέση της βαθμολογίας, τρεις βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Στη μέχρι σήμερα προπονητική του διαδρομή, ο Παύλος Δερμιτζάκης έχει εργαστεί σε Εργοτέλη, ΠΟ Ατσαλένιο, Διαγόρα Ρόδου, Πανθρακικό, ΠΑΟΚ, Αστέρα Τρίπολης, ΟΦΗ, Λαμία, Καβάλα, Βέροια, Πανσερραϊκό, ΑΕΛ, Ηρακλή και πιο πρόσφατα στον Πανιώνιο.

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