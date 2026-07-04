Όταν η Ελλάδα έφτασε στο απόλυτο ποδοσφαιρικό «θαύμα»! 22 χρόνια από έπος της Πορτογαλίας

Πέρασαν ήδη 22 χρόνια από το απόλυτο θαύμα. Aπό τον άθλο της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, που κατάφερε το απίθανο, το απίστευτο. Να φτάσει κόντρα σε όλους και σε όλα τα προγνωστικά, στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μάλιστα, απέναντι στη γηπεδούχο και φαβορί Πορτογαλία!

Κι όμως, ακόμα παραμένει ζωντανό μέσα μας. Οι εικόνες, τα χιλιάδες συναισθήματα χαράς και... τρέλας που πλημμύρισαν ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και όπου χτυπάει η γαλανόλευκη καρδιά, στον πλανήτη.

Στον τελικό της διοργάνωσης, βρέθηκαν οι δυο ομάδες που άνοιξαν το χορό στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Η γηπεδούχος ομάδα του Φελίπε Σκολάρι, του Λουίς Φίγκο, του Παουλέτα, του τότε νεαρού Κριστιάνο Ρονάλντο, και η... Ελλαδίτσα μέχρι τότε στον ποδοσφαιρικό χάρτη (σε διεθνές επίπεδο) του Ότο Ρεχάγκελ και των 23 μαχητών του.

Στις 4 Ιουλίου του 2004, η Λισαβόνα, είχε φορέσει τα γιορτινά της για να πανηγυρίσει το τρόπαιο από τους Πορτογάλους. Εξάλλου, οι Έλληνες ήταν ήδη… υπέρ καλυμμένοι από την πορεία ως τον τελικό. Το «Ντα Λουζ», η έδρα της Μπενφίκα, κατάμεστο, με τους γαλανόλευκους οπαδούς να παίρνουν τη θέση τους, στο πέταλο, ενώ οι Πορτογάλοι να κατακλίζουν τις εξέδρες του γηπέδου, προσδοκώντας μια ρεβάνς για τη «μαύρη» πρεμιέρα στο «Ντραγκάο» στις 12 Ιουνίου. Όμως λογάριαζαν χωρίς την... Ελλαδάρα!

Με ακόμα μια ψυχωμένη εμφάνιση, βγάζοντας απίστευτο πάθος, αποφασιστικότητα, η Ελλάδα έφερε τα πάνω-κάτω στην αναμέτρηση, αναγκάζοντας τους Πορτογάλους να διατηρούν μια φλύαρη κατοχή, χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, προς την εστία του Αντώνη Νικοπολίδη.

Και φτάσαμε στο 56ο λεπτό. Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης από τα δεξιά κερδίζει το κόρνερ. Οι μνήμες από τον ημιτελικό απέναντι στην Τσεχία είναι ακόμα νωπές, όταν ο Βασίλης Τσιάρτας είχε βρει τον Τραϊανό Δέλλα και ο «Κολοσσός» έστειλε την παρέα του Νέντβεντ στο... τρελάδικο.





Αυτή τη φορά, πάνω από τη μπάλα ήταν ο Άγγελος Μπασινάς. Οι Έλληνες σαν να το ήξεραν, με ένα μακρόσυρτο «ωωω», περίμεναν το νέο θαύμα. Και η Ελλάδα το έκανε και αυτό. Εξαιρετική εκτέλεση από τον μέσο του Παναθηναϊκού, η μπάλα στην καρδιά της άμυνας της Πορτογαλίας και ο Άγγελος Χαριστέας με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την άμυνα του Ρικάρντο για... σαρδέλες!

Τα λεπτά που έμεναν για το τέλος του αγώνα περνούσαν βασανιστικά. Η Ελλάδα όμως άντεξε. Και όταν ο Μάρκους Μερκ σφύριξε για τελευταία φορά, φύγαμε όλοι για τον έβδομο ουρανό. Η Ελλάδα ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ!

Πορτογαλία: Ρικάρντο, Αντράντε, Κοστίνια (60΄ Ρούι Κόστα), Φίγκο, Παουλέτα (74΄ Νούνο Γκόμες), Μιγκέλ (43΄ Φερέιρα), Νούνο Βαλέντε, Καρβάλιο, Ρονάλντο, Μανίς, Ντέκο

Προπονητής: Λουίς Φελίπε Σκολάρι

Ελλάδα: Νικοπολίδης, Σεϊταρίδης, Δέλλας, Μπασινάς, Ζαγοράκης, Γιαννακόπουλος (76΄ Βενετίδης), Χαριστέας, Φύσσας, Βρύζας (81΄ Παπαδόπουλος), Καψής, Κατσουράνης

Προπονητής: Οτο Ρεχάγκελ