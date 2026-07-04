Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/07) - «Μέσα Ράστοντερ και Ντε Φράι»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες του Σαββάτου (04/07).

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/07) - «Μέσα Ράστοντερ και Ντε Φράι»
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Στη διάθεση του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό βρίσκονται πλέον τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. «Μέσα Ράστοντερ και Ντε Φράι», οι οποίοι θα συνεχίσουν τη δουλειά, αλλά δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι για το φιλικό του Σαββάτου (04/07) με τον Άγιαξ.

Από εκεί και πέρα, «Ζότα Σίλβα συν τέσσερις» θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα για να προχωρήσει την ενίσχυση του ρόστερ, ενώ στην ΑΕΚ υπάρχει «Ο κορμός για τη δουλειά» ενόψει της έναρξης του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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