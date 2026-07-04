Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό «αντίο» του Γιάννη Κώτσιρα μετά από πέντε χρόνια

Μετά από μία πενταετία στον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Κώτσιρας ολοκλήρωσε την παρουσία του στο «τριφύλλι» και επέλεξε να αποχαιρετήσει τον σύλλογο με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ο έμπειρος δεξιός μπακ επιστρέφει πλέον στην Τρίπολη, για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR, της ομάδας από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία.

Αναλυτικά, στο μήνυμα του Γιάννη Κώτσιρα αναφέρεται:

«Υπάρχουν στιγμές που δε μετριούνται σε χρόνια, αλλά στιγμές που μένουν για πάντα.

Ένας σπουδαίος και μεγάλος κύκλος της καριέρας μου και της ζωής μου, μετά από 5 χρόνια, έκλεισε!

Ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω τον τεράστιο αυτό σύλλογο που μου έδωσε τόσα πολλά, φορώντας με τιμή και υπερηφάνεια το τριφύλλι στο στήθος μου! Απ' την πλευρά μου, απ' την πρώτη μέχρι την τελευταία μου μέρα, πάντα προσπαθούσα να δίνω και έδινα τον καλύτερό μου εαυτό με σεβασμό στη φανέλα, στον σύλλογο και στον κόσμο του!

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση του συλλόγου, τον πρόεδρο κ. Γιάννη Αλαφούζο και όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, που από την πρώτη στιγμή με υποδέχθηκαν με εμπιστοσύνη και με έκαναν να αισθανθώ μέλος της "Πράσινης" Οικογένειας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου, το ιατρικό επιτελείο, τους φυσικοθεραπευτές και κάθε άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκα αυτά τα χρόνια. Ο καθένας άφησε το δικό του αποτύπωμα σε αυτή τη διαδρομή.

Και, πάνω απ' όλα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Για τη στήριξη, την αγάπη και την παρουσία του σε κάθε στιγμή, εύκολη ή δύσκολη. Η δύναμη που μας δίνατε από την εξέδρα ήταν πάντα ξεχωριστή και κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Παναθηναϊκός να πετύχει όλους τους στόχους του και να ζήσει τις επιτυχίες που αξίζει η ιστορία του και ο κόσμος του.

Δεν λέω αντίο. Λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Για όλα».