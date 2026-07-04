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ΑΕΚ: Αυτή είναι η πρόταση για νέο συμβόλαιο στον Πινέδα - Οι αναφορές στο Μεξικό

Μεξικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ στον Ορμπελίν Πινέδα, με τον 30χρονο μέσο να αφήνει τις αποφάσεις για μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.

ΑΕΚ: Αυτή είναι η πρόταση για νέο συμβόλαιο στον Πινέδα - Οι αναφορές στο Μεξικό
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Το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό, με νέα δημοσιεύματα να αναφέρονται στην πρόταση που έχει καταθέσει η ΑΕΚ για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, την ώρα που ο 30χρονος μέσος είναι προσηλωμένος στις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας στο Μουντιάλ.

Το Μεξικό έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τα ξημερώματα της Δευτέρας θα αντιμετωπίσει την Αγγλία με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Παρ' όλα αυτά, το όνομα του Πινέδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της αθλητικής επικαιρότητας στη χώρα.

Ο δημοσιογράφος Ντιέγκο Αρμάντο Μεδίνα, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφέρθηκε στην υπόθεση του μέσου της ΑΕΚ και στις εξελίξεις γύρω από το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση για νέο τριετές συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει σημαντική αύξηση στις αποδοχές του ποδοσφαιριστή, ώστε να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ. Ωστόσο, ο Πινέδα δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση, καθώς προτεραιότητά του αποτελεί η ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ. Άλλωστε, δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ για ακόμη έναν χρόνο.

Την ίδια στιγμή, στο Μεξικό επισημαίνεται πως το ενδιαφέρον της Μοντερέι για την απόκτησή του παραμένει ενεργό, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Ματίας Αλμέιδα.

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