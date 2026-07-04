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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρόβλημα με Τσουαμενί πριν την Παραγουάη για την Γαλλία

Σημαντική απουσία για τη Γαλλία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, καθώς ο Ορελιέν Τσουαμενί δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Παραγουάη λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρόβλημα με Τσουαμενί πριν την Παραγουάη για την Γαλλία
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Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Γαλλία στην αναμέτρηση με την Παραγουάη για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, καθώς ο Ορελιέν Τσουαμενί τέθηκε εκτός αποστολής.

Οι «τρικολόρ» πραγματοποιούν εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση, έχοντας παρουσιάσει σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης και ξεπερνώντας με επιτυχία κάθε εμπόδιο μέχρι στιγμής.

Τα μεσάνυχτα, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν θα διεκδικήσει απέναντι στην Παραγουάη την πρόκριση στα προημιτελικά, όμως ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Τσουαμενί, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και δεν θα είναι διαθέσιμος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Equipe», τη θέση του στο αρχικό σχήμα αναμένεται να καλύψει ο Μανού Κονέ.

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