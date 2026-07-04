Έξι από τις αναμετρήσεις της φάσης των «32» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, με τρεις να οδηγούνται στα πέναλτι και άλλες τρεις στην παράταση.

Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 επιφύλαξε αρκετές συγκινήσεις, καθώς έξι αναμετρήσεις χρειάστηκαν κάτι παραπάνω από τα 90 λεπτά για να αναδείξουν την ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τους «16».

Συνολικά, τρία παιχνίδια κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ άλλα τρία οδηγήθηκαν στην παράταση, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις και ανατροπές μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της φάσης σημειώθηκε στο ζευγάρι της Γερμανίας με την Παραγουάη. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, με την Παραγουάη να επικρατεί με 4-3 στα πέναλτι και να αφήνει εκτός συνέχειας ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Μετά το 0-0 στα 120 λεπτά, οι Μαροκινοί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι από την άσπρη βούλα, επικρατώντας με 5-3 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Την πρόκριση μέσω της ίδιας διαδικασίας πανηγύρισε και η Αίγυπτος, η οποία μετά το 1-1 απέναντι στην Αυστραλία επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι και συνέχισε την πορεία της στη διοργάνωση.

Όσον αφορά τις αναμετρήσεις που οδηγήθηκαν στην παράταση, η Πορτογαλία λύγισε την αντίσταση της Κροατίας με 2-1, πετυχαίνοντας το γκολ που της χάρισε την πρόκριση στα επιπλέον 30 λεπτά.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και στο παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Οι Βέλγοι επέστρεψαν από το 0-2, έστειλαν το ματς στην παράταση και τελικά επικράτησαν με 3-2, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στους «16».

Μεγάλη μάχη έγινε και στην αναμέτρηση της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήριο. Η «αλμπισελέστε» χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει την αντίσταση της αξιόμαχης αντιπάλου της, επικρατώντας με 3-2 και συνεχίζοντας την υπεράσπιση του τίτλου της.

Η φάση των «32» ολοκληρώθηκε, λοιπόν, με έξι αναμετρήσεις που κρίθηκαν μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας, αποδεικνύοντας από νωρίς ότι το Μουντιάλ 2026 δεν αφήνει περιθώρια για εύκολες προκρίσεις.