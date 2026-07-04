Σφιντέρσκι: «Με την έλευση του Μπενίτεθ έχασα τη θέση μου στην ομάδα»

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι παραχώρησε συνέντευξη στο πολωνικό «igol», κάνοντας τον απολογισμό της περασμένης σεζόν με τον Παναθηναϊκό και εξηγώντας τους λόγους που, κατά τη γνώμη του, δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε.

Ο Πολωνός επιθετικός στάθηκε, επίσης, στην έντονη επιθυμία του να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της πατρίδας του, τονίζοντας πως το επίπεδο της Ekstraklasa έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί το κορυφαίο κεφάλαιο της καριέρας του στο εξωτερικό. Όπως σημείωσε, οι αναμνήσεις που δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη είναι οι πιο δυνατές, καθώς με τους «ασπρόμαυρους» πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του Σφιντέρσκι:

«Ήθελα να επιστρέψω στην Πολωνία εδώ και πολύ καιρό. Παρακολουθούσα τακτικά το πολωνικό πρωτάθλημα και έβλεπα το επίπεδο ποιότητάς του, οπότε χαίρομαι που επιτέλους ήρθε η στιγμή να επιστρέψω. Δεν είναι πισωγύρισμα, το πρωτάθλημά μας εξελίσσεται. Αυτό φαίνεται από τις ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Προφανώς, αυτή τη στιγμή μόνο στο Conference League. Ωστόσο, ελπίζω ότι έχουμε ήδη ανέβει αρκετά στην κατάταξη ώστε να είναι πιο εύκολο να προκριθούμε στις ανώτερες διοργανώσεις. Φέτος η Λεχ θα μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση στο Champions League και ίσως κάποια άλλη ομάδα να προκριθεί στο Europa League. Επομένως, είναι πραγματικά υπέροχο που επέστρεψα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι το πρωτάθλημά μας εξελίσσεται σε κάθε επίπεδο».

Για το τι πήγε στραβά την περασμένη σεζόν στον Παναθηναϊκό:

«Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι γενικά δεν ήταν μια καλή χρονιά για τον σύλλογό μας. Θα χώριζα την περασμένη σεζόν σε δύο μέρη. Στο πρώτο αγωνιζόμουν σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια και σκόραρα με συνέπεια. Μέχρι την αλλαγή προπονητή και την έλευση του Μπενίτεθ, επί του οποίου έχασα τη θέση μου στην ομάδα, η σεζόν δεν ήταν κακή για μένα σε ατομικό επίπεδο. Ο σύλλογος, όμως, δεν τα πήγαινε καλά από την αρχή της χρονιάς. Παίξαμε καλά στις διοργανώσεις κυπέλλου, αλλά στο πρωτάθλημα δεν ξεκινήσαμε καλά από την πρώτη αγωνιστική και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το τέλος».

Για το ποιο κομμάτι της καριέρας σου στο εξωτερικό θα θυμάται περισσότερο:

«Τις καλύτερες αναμνήσεις τις έχω από την περίοδό μου στον ΠΑΟΚ. Ένιωθα πολύ άνετα εκεί. Τη σεζόν που ήμουν στην ομάδα κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδας για πρώτη φορά έπειτα από 33 χρόνια. Κερδίσαμε επίσης το Κύπελλο Ελλάδας, οπότε θα θυμάμαι εκείνη την περίοδο με ιδιαίτερη αγάπη, γιατί καταφέραμε να κατακτήσουμε δύο τίτλους».

Για το ποιον ξένο προπονητή ξεχωρίζει:

«Από όλους τους ξένους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκα, τις καλύτερες αναμνήσεις έχω από τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Εκείνος με πήρα στον ΠΑΟΚ και είχα εξαιρετική σχέση μαζί του, όμως το ίδιο ίσχυε και για όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν απλώς μια σχέση προπονητή και παίκτη. Με τον Λουτσέσκου ένιωθες ότι ήσουν μέλος της οικογένειας».