Αστέρας AKTOR: Τέλος ο Αλάγκμπε – Ανακοινώθηκε ο Γκέζος

Ο Αστέρας AKTOR γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολουβατομπιλόμπα Αλάγκμπε, έπειτα από τρεισήμισι χρόνια κοινής πορείας.

Ο Νιγηριανός μέσος ολοκλήρωσε την παρουσία του στους Αρκάδες έχοντας καταγράψει 101 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί και 27 φορές με την Κ19 του συλλόγου.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρύσανθου Γκέζου. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής προέρχεται από την Ελλάς Σύρου, με την οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν, ενώ έμεινε ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι πριν υπογράψει με την ομάδα της Τρίπολης.

Η ανακοίνωση για τον Αλάγκμπε:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Oluwatobiloba Alagbe Adefunyibomi.

Ευχαριστούμε τον Tobi Alagbe για την προσφορά του στην πολύχρονη παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα.

Η ανακοίνωση για τον Χρύσανθο Γκέζο:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον νεαρό ποδοσφαιριστή, Χρύσανθο Γκέζο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029. Γεννημένος στις 28 Σεπτεμβρίου 2005 στην Αθήνα, ο Χρύσανθος είναι μόλις 20 ετών και αποτελεί μία σημαντική κίνηση για το μέλλον της ομάδας μας.

Αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και την περσινή σεζόν με την ομάδα της Ελλάς Σύρου είχε 26 επίσημες συμμετοχές στην Super League 2 και στο Κύπελλο Ελλάδας, με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Χρύσανθο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία.

ΔΗΛΩΣΗ

«Δεν είναι ώρα για λόγια από εμένα, αλλά για πολλή δουλειά. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, έχω μια σπουδαία ευκαιρία μπροστά μου και θα είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας μου για να καταφέρω να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου».