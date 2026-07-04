Γκαγκάτσης για το Euro 2004: «Ενότητα και όχι διχόνοια στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση της επετείου από την κατάκτηση του Euro 2004 έστειλε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, καλώντας σε ενότητα και κοινή πορεία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γκαγκάτσης για το Euro 2004: «Ενότητα και όχι διχόνοια στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
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Με αφορμή την επέτειο της κατάκτησης του Euro 2004 από την Εθνική Ελλάδας, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, απηύθυνε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας πως οι αξίες που οδήγησαν στη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει να αποτελούν οδηγό για το παρόν και το μέλλον.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το EURO 2004 μάς χάρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και μία παρακαταθήκη αξιών: ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο.

Αυτές τις αξίες δεν αρκεί να τις θυμόμαστε και να τις θαυμάζουμε κάθε χρόνο τέτοια ημέρα. Οφείλουμε να τις ενσωματώσουμε δομικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να αποτελούν τον οδηγό μας. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάζουμε το επίτευγμα των πρωταγωνιστών του 2004 είναι να τιμούμε καθημερινά την προσπάθειά τους με πράξεις και αποφάσεις που θα σέβονται το κληροδότημα που μας παρέδωσαν.

Ας συνεχίσουμε το έργο τους χτίζοντας πάνω στις ίδιες αρχές που οδήγησαν την Εθνική Ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Στην ομαδικότητα και όχι στη διχόνοια, στον ειλικρινή σεβασμό μεταξύ μας και όχι στην τοξικότητα και στην αρμονική και αποτελεσματική συνύπαρξη όλων μας, με το βλέμμα στραμμένο στο ομαδικό συμφέρον αντί του ατομικού.

Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για να δημιουργήσουμε τις επόμενες μεγάλες στιγμές που αξίζει να ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο».

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