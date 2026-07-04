Σαλσέδο: «Στον ΟΦΗ έδωσα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Για το επόμενο βήμα της καριέρας του, αλλά και για την παρουσία του στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΟΦΗ, μίλησε στην Ιταλία ο Έντι Σαλσέδο, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την κρητική ομάδα, όπως σας είχε αποκαλύψει το Onsports.

Ο 24χρονος επιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε για δύο σεζόν στον ΟΦΗ, αρχικά ως δανεικός από την Ίντερ και στη συνέχεια ως ελεύθερος, κατέγραψε συνολικά 19 γκολ σε 67 συμμετοχές, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Secolo XIX, ο Σαλσέδο ανέφερε πως από την 1η Ιουλίου είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να επιστρέψει στη Serie A και, ιδανικά, στην Τζένοα, την οποία χαρακτήρισε ως «ομάδα της καρδιάς του». Όπως σημείωσε, βασικός του στόχος είναι να αγωνιστεί ξανά σε υψηλό επίπεδο, με προοπτική συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κλήση στην εθνική Ιταλίας.

Αναφερόμενος στο πέρασμά του από τον ΟΦΗ, ο Ιταλός φορ υπογράμμισε πως η θητεία του στην Κρήτη αποτέλεσε την καλύτερη περίοδο της μέχρι τώρα καριέρας του, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει συνολικά τη νοοτροπία του.

Μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Από την 1η Ιουλίου είμαι ελεύθερος, θα δούμε. Ναι, το όνειρο είναι να επιστρέψω κάποια μέρα στη Τζένοα, την ομάδα της καρδιάς μου· αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρω, ίσως μαζί με τον Πελέγκρι: θα θέλαμε να ξαναπαίξουμε μαζί, το συζητάμε συχνά, να το κάνουμε με τα ερυθρόλευκα θα ήταν το μέγιστο. Ο πρώτος στόχος είναι να βρω έναν σύλλογο όπου θα συνεχίσω να αποδίδω στο καλύτερό μου επίπεδο. Για το μέλλον είμαι νέος, στοχεύω ακόμη ψηλά: να παίξω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να φτάσω στην εθνική ομάδα, να επιστρέψω στην κορυφή.

Το ντεμπούτο μου στη Serie A απέναντι στη Σασουόλο και το γκολ στη ΣΠΑΛ κάτω από τη Nord, το όνειρο κάθε οπαδού των ροσομπλού. Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι να παίζω στο “Φεράρις”. Από την Ελλάδα υποστήριζα τη Τζένοα, έκανε πολύ καλή δουλειά τον τελευταίο χρόνο, με πολλούς νέους.

Νιώθω στα καλύτερά μου. Στην Ελλάδα με τον ΟΦΗ έδωσα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Έχω mental coach, διατροφολόγο. Παλιότερα έκανα λάθη, πίστευα ότι το ταλέντο αρκεί για να μείνεις σε υψηλό επίπεδο, τώρα προσέχω κάθε λεπτομέρεια, έχω καταλάβει ότι είναι απαραίτητο».