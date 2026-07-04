NBA: Συμφωνία με Ντράμοντ οι Νικς

Οι Νιου Γιορκ Νικς προχώρησαν σε σημαντική κίνηση για τη γραμμή των ψηλών, καθώς ήρθαν σε συμφωνία με τον Αντρέ Ντράμοντ για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης κάλυψε το κενό που δημιουργήθηκε μετά την απώλεια του Μίτσελ Ρόμπινσον, με τον 32χρονο σέντερ να αποτελεί τον εκλεκτό για τη θέση. Ο Ντράμοντ συμφώνησε έναντι 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων, παρότι είχε δεχθεί πρόταση και από τους Λέικερς.

Την περασμένη σεζόν, ο έμπειρος ψηλός αγωνίστηκε στους Σίξερς, καταγράφοντας 6,4 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 19,5 λεπτά συμμετοχής.

Από το 2012, όταν και επιλέχθηκε στο ντραφτ από τους Πίστονς, ο Ντράμοντ έχει χτίσει μια αξιοσημείωτη καριέρα στο NBA, με μέσους όρους 12,1 πόντους, 11,9 ριμπάουντ, 1,2 τάπες και 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα.