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Παρελθόν από την Παρτίζαν ο Μπόνγκα

Η Παρτίζαν γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άιζακ Μπόνγκα.

Παρελθόν από την Παρτίζαν ο Μπόνγκα
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Η Παρτίζαν ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος αποχωρεί από τον σερβικό σύλλογο έπειτα από δύο σεζόν.

Ο 27χρονος Γερμανός ενημέρωσε τη διοίκηση της ομάδας ότι θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρησης που υπήρχε στο συμβόλαιό του, καταβάλλοντας το ποσό των 700.000 ευρώ, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague.

Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε τον Μπόνγκα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο και ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 25χρονος φόργουορντ κατέγραψε κατά μέσο όρο 9,9 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της Παρτίζαν στην EuroLeague.

Η ανάρτηση της Παρτίζαν:

«Ευχαριστούμε, Ίζι! Σου ευχόμαστε καλή τύχη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!».

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