Ολυμπιακός: Ανεβάζει… στροφές για Ζότα Σίλβα και Ρόκα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στο Σίνταμ της Ολλανδίας, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας, την ώρα που οι εξελίξεις στα μεταγραφικά παραμένουν στο επίκεντρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ακολούθησαν πρόγραμμα στο ξενοδοχείο την προηγούμενη ημέρα, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί διπλή προπόνηση, με το τεχνικό επιτελείο να ανεβάζει σταδιακά τους ρυθμούς.

Παράλληλα, η διοίκηση του Ολυμπιακού συνεχίζει τις επαφές για την ενίσχυση του ρόστερ, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών για τη μεσοεπιθετική γραμμή, με τις περιπτώσεις των Ζότα Σίλβα και Ζόελ Ρόκα να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αγωνίζονται ως εξτρέμ, με τον Ζότα Σίλβα να ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Ζόελ Ρόκα στην Τζιρόνα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι συγκεκριμένες υποθέσεις να έχουν θετική κατάληξη ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Την ίδια στιγμή, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα για τη θέση του δεξιοπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ενώ υπάρχει νέα προσέγγιση στην περίπτωση του Νοά Καντιού και της Λοριάν.

Στον Ολυμπιακό εκτιμούν πως, εφόσον ολοκληρωθούν και οι τέσσερις αυτές κινήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, θα έχει καλυφθεί περίπου το 70%-75% του μεταγραφικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια, το βάρος αναμένεται να πέσει στις αποχωρήσεις και την αποσυμφόρηση του ρόστερ, με τη συνδρομή του Κορδόν, ώστε να ακολουθήσουν οι τελευταίες προσθήκες στις θέσεις των δύο μπακ και του ποδοσφαιριστή που θα αγωνίζεται ως περιφερειακός φορ.