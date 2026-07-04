ΠΑΟΚ: Δεύτερο τεστ στην Ολλανδία - Η ώρα και το κανάλι με Βέστερλο

Η πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ ολοκληρώνεται με ακόμη ένα φιλικό τεστ. Αντίπαλος θα είναι η Βέστερλο από το Βέλγιο, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο του NIVO Sparta. Οι Ολλανδοί διοργανωτές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 500 φίλοι του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στις εξέδρες, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θα θυμίζει... Τούμπα.

Τα τελευταία 24ωρα υπήρξαν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις του Δικεφάλου. Ο Τάισον έφτασε την Παρασκευή (03/07) στην Ολλανδία, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα να ενταχθεί σε κανονικούς ρυθμούς, μπαίνοντας στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι. Παράλληλα, όλα δείχνουν πως το ανεπίσημο ντεμπούτο του θα πραγματοποιήσει ο Αρίτζ Ελουστόντο, με τον Ισπανό να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα.

Η Βέστερλο ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στη 10η θέση του βελγικού πρωταθλήματος και αποτελεί το δεύτερο τεστ για τον ΠΑΟΚ στην καλοκαιρινή του προετοιμασία. Στη συνέχεια, οι «ασπρόμαυροι» θα δώσουν ακόμη δύο φιλικά στην Ολλανδία, απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας την Τρίτη (07/07) και την Τβέντε το Σάββατο (11/07), πριν επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη.

Το φιλικό με την Βέστερλο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15:30 το Σάββατο (04/07) και τηλεοπτικά το παιχνίδι θα καλυφθεί από το OPEN Hybrid.